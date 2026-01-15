Россияне рассказали о своих целях на 2026 год

Тем временем RT предупреждает, что мошенники используют фейковые тесты и якобы оплачиваемые опросы в интернете для обмана пользователей. Злоумышленники заманивают обещаниями легких денег или призов, чтобы выманить личные данные или заставить установить приложение с вирусом на смартфон.