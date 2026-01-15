Ричмонд
Россияне рассказали о своих целях на 2026 год

Каждый десятый опрошенный россиянин мечтает приобрести жилье в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Россияне поделились своими целями, которые хотелось бы осуществить в наступившем году. Как оказалось, на первом месте у опрошенных — покупка квартиры. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования публикует издание «РИАМО».

— Каждый десятый респондент назвал желаемой целью улучшение жилищных условий. 37% опрошенных планируют заняться здоровьем: пройти обследование, вылечить зубы или решить хронические проблемы, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что четверть респондентов хотят найти работу мечты, еще столько же — прийти в желаемую физическую форму. Кроме того, в списке популярных целей — избавление от долгов и путешествия.

Тем временем RT предупреждает, что мошенники используют фейковые тесты и якобы оплачиваемые опросы в интернете для обмана пользователей. Злоумышленники заманивают обещаниями легких денег или призов, чтобы выманить личные данные или заставить установить приложение с вирусом на смартфон.