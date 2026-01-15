Ричмонд
Духовенство оказывает помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Ростовской области

Донская митрополия оказывает поддержку и доставляет вещи пострадавшим от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области духовенство Донской митрополии оказывает помощь пострадавшим от атак БПЛА, произошедших 14 января. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.

— По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия пострадавшим семьям оказывают духовную поддержку. Также в больницу доставляются гуманитарная помощь и предметы первой необходимости, — говорится в публикации.

Представители церкви будут контролировать ситуацию «до полного восстановления жилых условий и морально-психологического состояния людей, оказавшихся в трудной ситуации».

Напомним, 14 января 2026 года в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе были совершены атаки ВСУ. Пострадали жилые дома. Один человек погиб, еще четверо жителей региона, в том числе 4-летний ребенок, пострадали.

