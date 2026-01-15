Ричмонд
Трихолог дала рабочие советы по улучшению качества волос

Трихолог Жовтан: витамин В и лазерная расческа помогут улучшить качество волос.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сделать волосы более красивыми и сильными не обязательно приобретать дорогую уходовую косметику по заоблачным ценам. Вместо этого рекомендуется сдать анализы и приобрести специальную расческу, об этом рассказала изданию NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан.

— Проверьте здоровье: сдайте анализы на ферритин, витамин D, цинк, гормоны щитовидной железы. Сбалансируйте питание: употребляйте достаточное количество белка, жиров и витаминов группы B, — посоветовала специалист.

Эксперт также рекомендовала использовать лазерные расчески. По ее словам, такая терапия улучшает клеточный метаболизм в фолликулах.

Ранее KP.RU сообщил, что хорошо восстанавливают волосы натуральные масла, в частности репейное, касторовое, кокосовое, льняное. Эти средства можно приобрести в аптеке и использовать их дома самостоятельно.