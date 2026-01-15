Трихолог дала рабочие советы по улучшению качества волос

Чтобы сделать волосы более красивыми и сильными не обязательно приобретать дорогую уходовую косметику по заоблачным ценам. Вместо этого рекомендуется сдать анализы и приобрести специальную расческу, об этом рассказала изданию NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан.