Нодирбек Абдусатторов победил в отборочном турнире и отобрался на чемпионат мира по фристайл-шахматам

Узбекский гроссмейстер стал последним участником турнира по итогам официального квалификационного этапа Play-In на платформе Chess.com.
В финале отбора он обыграл индийского шахматиста Пранава Венкатеша со счетом 2:0.
В турнире примут участие Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Винсент Кеймер, Арджун Эригайси, Жавохир Синдаров, Ханс Ниманн.
Предстоящий турнир станет первым официальным чемпионатом мира по фристайл-шахматам, организованным FIDE и организацией Freestyle Chess.
Формат соревнования предполагает использование шахмат Фишера, где начальная расстановка фигур определяется случайным образом.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров вошли в топ-10 мирового рейтинга по сумме призовых за 2025 год.