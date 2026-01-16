Ричмонд
Нодирбек Абдусатторов победил в отборочном турнире и отобрался на чемпионат мира по фристайл-шахматам

Нодирбек Абдусатторов выиграл отборочный турнир Play-In и получил путевку на чемпионат мира по фристайл-шахматам в Германии.

Источник: Курсив

Узбекский гроссмейстер стал последним участником турнира по итогам официального квалификационного этапа Play-In на платформе Chess.com.

В финале отбора он обыграл индийского шахматиста Пранава Венкатеша со счетом 2:0.

В турнире примут участие Магнус Карлсен, Левон Аронян, Фабиано Каруана, Винсент Кеймер, Арджун Эригайси, Жавохир Синдаров, Ханс Ниманн.

Предстоящий турнир станет первым официальным чемпионатом мира по фристайл-шахматам, организованным FIDE и организацией Freestyle Chess.

Формат соревнования предполагает использование шахмат Фишера, где начальная расстановка фигур определяется случайным образом.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров вошли в топ-10 мирового рейтинга по сумме призовых за 2025 год.