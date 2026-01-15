Диетолог Соломатина: кислые и сладкие соки натощак одинаково вредны

Употребление свежевыжатых фруктовых соков вредит желудку, при этом, не имеет значение, пьет человек кислый или сладкий сок. Об этом сообщила в беседе с изданием «Абзац» врач-диетолог Елена Соломатин.
— Свежевыжатый сок содержит органические кислоты. Если уже какое-нибудь предгастритное состояние имеется, вполне можно повредить желудок. Особенно если делать это часто, — предупредил доктор.
По ее словам, сладость — не менее вредна, чем кислота. Из-за резкого подъема уровня сахара будут повреждаться сосуды, вырабатываться большое количество инсулина.
Ранее KP.RU передал, что более полезной альтернативой соком является смузи, так как в нем сохраняются пищевые волокна, которые замедляют всасывание сахара. Если же выбирать соки, то лучше отдавать предпочтение овощным — из сельдерея, огурца или зелени.