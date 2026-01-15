Диетолог Соломатина: кислые и сладкие соки натощак одинаково вредны

Ранее KP.RU передал, что более полезной альтернативой соком является смузи, так как в нем сохраняются пищевые волокна, которые замедляют всасывание сахара. Если же выбирать соки, то лучше отдавать предпочтение овощным — из сельдерея, огурца или зелени.