Метеоролог Ильин: купаться на Крещение безопаснее в прудах, а не реках

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, окреп и лед н водоемах Москвы и Московской области и где безопаснее купаться.
Синоптик отметил, что морозы в регионе таковы, что водоемы скованы надежным ледяным покрытием. На прудах лед толще, чем на реках, но при условии, что в пруд не попадают канализационные воды.
— В реках из-за течения лед становится тоньше и вымывается. Особенно на изгибах и поворотах рек, где их течение усиливается, — поделился метеоролог с Ридусом.
Безопаснее будет купаться в стоячих водоемах, то есть в прудах. Вода в таких местах не подвержена течению, а значит, купание безопасно.
Что касается погоды на Крещение, то с воскресенье на понедельник ожидается сильный мороз. Столбики термометров опустятся до −18..- 20 градусов. А в дневные часы будет теплее: −15…-17 °С.
— В отдельных областях температура может снизиться до −25…-26 °С ночью, — рассказал синоптик.