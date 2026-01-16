Хирург объяснил, почему у людей с лишним весом возникают проблемы с зачатием

Избыточный вес провоцирует проблемы с репродуктивной функцией, это касается не только женщин, но и мужчин. Как ожирение связано с бесплодием, объяснил в разговоре с «РИАМО» бариатрический хирург Владимир Самойлов.
— Жировая ткань — активный эндокринный орган. Она вырабатывает гормоны и биологически активные вещества. При избыточном весе происходит гормональный сбой: нарушается овуляторный цикл у женщин, снижается уровень тестостерона у мужчин, — сообщил доктор.
Медик добавил, что лишний вес также вызывает хроническое воспаления в организме, которое ухудшает качество яйцеклеток и сперматозоидов.
Помимо этого, ожирением также ассоциируется с раком, передает телеканал «Царьград». Исследование показало, что пациенты с абдоминальным ожирением более 10 лет, находятся в группе риска по онкологии из-за неконтролируемого уровня артериального давления и нарушений обмена веществ.