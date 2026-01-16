Что можно и нельзя делать в Гордеев день 16 января, когда узнают погоду на март

Православная церковь 16 января вспоминает Гордия. В народе празднуют Гордеев день. Интересно, что в названную дату узнавали, какой будет погода в марте.
Что нельзя делать 16 января.
Не следует заниматься тяжелым физическим трудом. Кроме того, не стоит хвастаться своими достижениями, рассказывать про свою жизнь. Под запретом ссоры и скандалы, провоцирование конфликтов. Считается, что подобное может привести к финансовым сложностям.
Что можно делать 16 января.
По традиции, в названный день готовили творожные блюда. Предки считали, что они дадут возможность привлечь в дом благополучие и счастье.
Согласно приметам, 16 января узнавали, какой будет погода в марте. В том случае, если вокруг Солнца образовались круги на закате, то ждали снег и холод.
