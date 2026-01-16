Народный календарь. Как обрести счастье в семейной жизни на Крещение, 19 января

Верующие 19 января празднуют Крещение Господне или Богоявление.
Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает целебные свойства, и если набрать ее из реки и запастись освященной в церкви водой, то она сохранит чудесные свойства на весь год.
В этот и все последующие дни святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, а также освящают ей поля и дома. Тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, весь год будет здоровым.
В народе в этот день было принято гадать. Если какая-либо из девушек, собравшихся на гадание, внезапно заплачет, то ее ждет расставание. А тот, кто засватан 19 января, будет счастлив в семейной жизни. Также во время погружения в прорубь женщины старались зайти в воду вслед за мужчинами, так как это сулило удачу в любви.
Также считалось, что если 19 января жена три раза осыплет своего мужа снегом, то весь следующий год они проживут в мире. Кроме того, чтобы не поссориться с любимыми, необходимо в полночь выйти на перекресток и трижды поцеловаться.
Приметы погоды:
Если идет метель, то она будет и в конце апреля.
Холодная и ясная погода — к засушливому лету, а снежная и пасмурная — к хорошему урожаю.
Звездная ночь сулит богатый урожай гороха и ягод. Также это знак, что овцы будут хорошо ягниться.
Если день солнечный и теплый — такая погода продлится еще несколько недель.
Если снег к забору привалил — лето будет ненастным, а если между ними есть промежуток — лето будет урожайным.
Именины отмечают: Иван, Феофан.