Народный календарь. Как обрести счастье в семейной жизни на Крещение, 19 января

В народе в этот день было принято гадать. Если какая-либо из девушек, собравшихся на гадание, внезапно заплачет, то ее ждет расставание. А тот, кто засватан 19 января, будет счастлив в семейной жизни. Также во время погружения в прорубь женщины старались зайти в воду вслед за мужчинами, так как это сулило удачу в любви.