Не кричите про родину и любовь: поэт, худрук «Филатов-феста» Влад Маленко о смехе сквозь слезы

— Даша, вы удивитесь, наверное…. У меня в этом году своеобразный «военный» юбилей — ровно 35 лет назад я первым из поэтов и артистов на свете выступал для наших советских подводников на лодке проекта «Акула» в одной из самых потаенных шхер Баренцева моря. Помню, меня поразил уголок живой природы с поющими птицами в одном из отсеков этого подводного города размером с девятиэтажный дом. И еще поразило, что самому старшему на подлодке человеку — капитану этой субмарины — было 35 лет. Таким, как он, и другим ребятам я, двадцатилетний рядовой Советской армии, читал свои стихи. Я тогда еще не знал, что буду в числе последних солдат Советской армии…. Потом судьба удивила поездкой в горы во время осетино-ингушского конфликта, где удивительным образом довелось познакомиться с великим сыном осетинского народа легендарным Бибо Ватаевым (советский и российский актер театра и кино. — «ВМ») — такой красивый великан с пистолетом ходил по заброшенной базе альпинистов…. Потом, конечно, работа по краю «Первой Чечни» для Первого канала, который тогда назывался по-другому, ну, а дальше несколько поездок на вторую кампанию и крепкая дружба с новосибирским отрядом «Ермак». Помню, как пацаны удивились до слез, когда мы привезли им новое защитное оборудование. Привезли не по воле чьих-то приказов, а как волонтеры-добровольцы. И там тоже, конечно, был ряд выступлений моих. Я старался не только «нерва дать», но и по своему обычаю развеселить бойцов. Клянусь, один очень серьезный такой начальник огромного роста с позывным «Слон» тогда от смеха реально упал на пол и катался между стульев. Это записываю себе в особый личный зачет. Такое дороже медалей. Честно говоря, я думал тогда, что на этом военные поездки закончатся, тем более что мало кто из журналистов этим интересовался, как нынче. Из нынешних приключений, конечно, дороги встречи с ребятами героического отряда «Буревестник», ну и недавняя поездка, где мне доверили честь вести церемонию и читать свои произведения на открытии фронтового комплекса-монумента «Миус-фронт».