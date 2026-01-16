Технолог объяснил, почему магазинный хлеб не черствеет

Некоторые сорта хлеба могут долго не черстветь, оставаясь свежим несколько дней или даже недель. В чем причина того, что продукт не портится, сообщил aif.ru технолог пекарни Валентин Максимов.
— Промышленный хлеб не черствеет из-за содержащихся в нём влагоудерживающих элементов и консервантов. Однако со временем крахмал в хлебе кристаллизуется, его гранулы начинают терять влагу. Сохранить свежесть хлеба можно в холодильнике при температуре около +5 градусов, — сказал эксперт.
Специалист уточнил, что сохранить хлеб свежим на надолго можно в морозилке. Главное — не класть хлеб в целлофановый пакет. В такой упаковке обязательно появится конденсат и появится плесень.
Ранее 360.ru развеял распространенный миф о вреде дрожжевого хлеба. Дрожжи не влияют на микрофлору кишечника, так как они представляют собой одноклеточные грибы, которые разрушаются при выпечке.