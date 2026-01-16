Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, когда коммунальщики обязаны чистить снег

Сотрудники коммунальных служб обязаны выходить на работу, как только слой снега достигает двух сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы обязаны начинать убирать снег даже во время метели, а при небольшом снегопаде тротуары должны стать чистыми за сутки. Об этом рассказал корреспонденту издания «Абзац» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— Сотрудники коммунальных служб обязаны выходить на работу, как только слой снега достигает двух сантиметров в высоту. В другое время тротуары должны быть приведены в порядок в течение суток, — объяснил специалист.

По словам эксперта, если УК не выполняет своих обязанностей, то жалобы следует направлять в Госжилинспекцию. Для организаций это может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей.

Тем временем, снегопад, который ранее наблюдался в столице, продолжает заваливать другие регионы, в том числе, Краснодарский край. А в населённых пунктах Камчатского края сугробы стали выше домов. Спасатели помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, передал ранее KP.RU.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше