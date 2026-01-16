Россиянам рассказали, когда коммунальщики обязаны чистить снег

Коммунальные службы обязаны начинать убирать снег даже во время метели, а при небольшом снегопаде тротуары должны стать чистыми за сутки. Об этом рассказал корреспонденту издания «Абзац» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
— Сотрудники коммунальных служб обязаны выходить на работу, как только слой снега достигает двух сантиметров в высоту. В другое время тротуары должны быть приведены в порядок в течение суток, — объяснил специалист.
По словам эксперта, если УК не выполняет своих обязанностей, то жалобы следует направлять в Госжилинспекцию. Для организаций это может обернуться штрафом до 50 тысяч рублей.
Тем временем, снегопад, который ранее наблюдался в столице, продолжает заваливать другие регионы, в том числе, Краснодарский край. А в населённых пунктах Камчатского края сугробы стали выше домов. Спасатели помогают пенсионерам и маломобильным гражданам, передал ранее KP.RU.