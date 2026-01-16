Едва не умер в оккупации и потерял сына: нелегкая судьба Василия Ланового

Василий Лановой ушел из жизни в январе 2021 года.
Артиста Василия Ланового многие помнят по ролям в фильмах «Анна Каренина», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и многим другим. За свою долгую карьеру артист заслужил не только звание Народного артиста, но и любовь поклонников по всей стране. URA.RU вспоминает творческий путь Василия Ланового.
Детство Василия Ланового.
Василий Лановой родился в Москве 16 января 1934 года. Его родители перебрались в столицу из небольшой деревни, спасаясь от голода. Но едва семье удалось встать на ноги, началась Великая Отечественная война, надолго разделившая Василия с мамой и папой.
В июне 1941 года шестилетний мальчик отдыхал в деревне у бабушки с дедушкой. С началом войны ребенок оказался на оккупированной немцами территории. Родители долгие годы даже не могли узнать, жив ли их сын.
Однажды один из немцев, ради веселья, пустил автоматную очередь в Василия. Мальчику повезло — пули пролетели над его головой. Но из-за этого случая он начал заикаться — как вспоминал актер, ему пришлось годами вслух читать сказки, чтобы избавиться от недуга.
Родители Василия за военные годы получили серьезные травмы и остались инвалидами, с трудом передвигались. Но как только его мама услышала, что войска освободили район, где находилась их родная деревня, то тут же отправилась за сыном. Всего месяц спустя женщина вернулась с ребенком в столицу.
Стать актером Василий Лановой решил в 13 лет, впервые побывав в театре. Гуляя по Москве с приятелем, он увидел афишу «Тома Сойера». Школьники решили посмотреть постановку, а затем — начали упрашивать драмкружок взять их в актеры.
Василий Лановой в фильме «Павел Корчагин».
В 1948 году Василий Лановой впервые вышел на сцену, сыграв в спектакле «Дорогие мои мальчишки». А спустя три года 17-летний Василий уже играл главную роль в «Аттестате зрелости», за что получил премию Всесоюзного конкурса самодеятельных театров. Приз помог ему поступить в училище имени Бориса Щукина.
В студенческие годы Василий встретил свою первую супругу. Актер по уши влюбился в однокурсницу Татьяну Самойлову, но любовь прожила всего три года. Как оказалось годами позже, причиной разрыва стала прерванная беременность. Пара ждала близнецов, но избранница Василия не захотела детей.
Звездные годы Василия Ланового.
Впервые попасть в кино Василию Лановому удалось еще в студенческие годы. В 1954 году начинающий артист снялся в фильме «Аттестат зрелости». Так как он уже играл в одноименном спектакле, режиссер решил, что Василий без труда справится. А в 1956 году актеру предложили сыграть Павла Корчагина в одноименном фильме. Не долго думая, Василий согласился. Благодаря этой роли артиста узнал весь Советский Союз.
В 1957 году Василий Лановой окончил училище и тут же попал в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Но долгое время амбициозному актеру не давали главные роли. Главный режиссер сломался лишь тогда, когда Ланового начали переманивать другие театры: услышав, что талантливого актера зовут к себе и «Современник», и Театр Моссовета, режиссер сдался и предложил Василию звездные роли.
Василий Лановой в фильме «Анна Каренина».
Василий Лановой поразил зрителей, сыграв в постановках «Принцесса Турандот», «Конармия», «Каменный гость», «Князь Андрей», «Мария Тюдор» и «Антоний и Клеопатра». Артисту наконец-то позволили раскрыть свой талант на полную, и вскоре Лановой стал ведущим актером труппы.
В 60-х годах один за другим стали выходить и фильмы с артистом: Василий Лановой снялся в «Алых парусах», «Полосатом рейсе», а роли Курагина в «Войне и мире» и Вронского в «Анне Каренине» принесли актеру громкий успех. Помимо звездных ролей, 1961 год принес Василию и знакомство со второй женой. Артист встретился с актрисой Тамарой Зябловой, и вскоре она уже носила его кольцо на безымянном пальце.
Одну из главных своих ролей Василий Лановой сыграл в начале 70-х годов. В 1971 году миллионы жителей СССР впервые увидели фильм «Офицеры», в котором Лановой сыграл Ивана Варавву. Благодаря этой роли артиста признали главным актером 1971 года.
В этом году также произошла и страшная трагедия в жизни артиста. Супруга Василия Ланового погибла в автокатастрофе. Тамара Зяблова ждала ребенка, и смерти супруги и будущего наследника стали сильным ударом для артиста.
Помогла справиться с трагедией актеру Ирина Купченко. Артистка поддерживала Василия, и вскоре стала его третьей женой. С ней Василий обрел не только семейное счастье, но и наследников: избранница подарила ему двоих сыновей: Александра и Сергея.
Лучшие роли Василия Ланового.
«Павел Корчагин».
Роль Павла Корчагина стала для Василия Ланового настоящим стартом большой кинокарьеры. Молодой актер сыграл героя с внутренней силой и фанатичной верой в идеалы своего времени, что сразу выделило его среди сверстников. После выхода фильма Лановой проснулся знаменитым: картина получила высокие награды, а образ Корчагина надолго закрепился в памяти зрителей как символ стойкости и самоотверженности.
«Война и мир».
В экранизации романа Льва Толстого Василий Лановой воплотил образ Анатоля Курагина — сложного, противоречивого и обаятельного персонажа. Эта роль показала актерскую многогранность Ланового и его умение играть не только положительных героев. Фильм стал событием мирового масштаба, а работа актера была высоко оценена как критиками, так и зрителями.
«Анна Каренина».
Кадр из фильма «Анна Каренина».
Еще одна встреча Ланового с прозой Толстого оказалась не менее яркой. В образе Алексея Вронского актер соединил внешнюю привлекательность, внутренний драматизм и трагизм судьбы героя. Его Вронский получился живым и человечным, что сделало экранную историю особенно убедительной и эмоционально насыщенной.
«Семнадцать мгновений весны».
В легендарном сериале Татьяны Лиозновой Василий Лановой сыграл Карла Вольфа — персонажа второго плана, но с ярко выраженным характером. Даже в эпизодической роли актер сумел создать запоминающийся образ, подчеркнув масштаб и глубину происходящей на экране драмы. Участие в этом проекте стало важной вехой в его фильмографии.
«Офицеры».
Именно фильм «Офицеры» принес Василию Лановому по-настоящему народную любовь. Его Иван Варавва — образ благородного, мужественного и преданного Родине офицера — стал символом целого поколения. Картина была признана фильмом года, а Лановой — лучшим актером 1971 года. Эта роль навсегда закрепила за артистом амплуа героя, олицетворяющего честь, долг и верность.
Поздние работы Василия Ланового.
Василий Лановой снимался в кино на протяжении всей своей жизни. В 1979 году артист получил Ленинскую премию за озвучивание документального фильма «Великая Отечественная». В 90-е годы вышли фильмы «Непредвиденные визиты», «Мелочи жизни» и «Барышня-крестьянка» с актером. А в 1998 году Василий Лановой сыграл Александра I в картине «Незримый путешественник».
Василий Лановой выступал перед публикой до последних лет жизни.
В 2004 году зрители отметили роль Василия Ланового в драме «Брежнев», где он сыграл Юрия Андропова. А в 2013 году актер воплотил образ кардинала Ришелье в экранизации Дюма «Три мушкетера».
Последней главной ролью Василия Ланового стал Игорь Степанович в драме «Чужой дед», вышедшей в 2017 году. По сюжету, пожилой мужчина стал жертвой черных риелторов, но внезапно объединился с одним из преступников.
Смерть Василия Ланового.
В начале 2021 года 86-летнего артиста экстренно госпитализировали с пневмонией. Врачи подтвердили у Василия Ланового коронавирус и пытались сделать все, чтобы спасти актера.
28 января мужчине стало хуже. Василия Ланового подключили к аппарату ИВЛ, но спасти актера не удалось. Ночью того же дня стало известно, что артист скончался.
Церемония прощания прошла 1 февраля в театре имени Вахтангова. В стенах, в которых когда-то юный Василий Лановой только начинал свой актерский путь. Артиста провожали в последний путь, читая сочиненные им песни и стихотворения. Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбищем, рядом с могилой Михаила Жванецкого.