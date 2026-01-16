Едва не умер в оккупации и потерял сына: нелегкая судьба Василия Ланового

Впервые попасть в кино Василию Лановому удалось еще в студенческие годы. В 1954 году начинающий артист снялся в фильме «Аттестат зрелости». Так как он уже играл в одноименном спектакле, режиссер решил, что Василий без труда справится. А в 1956 году актеру предложили сыграть Павла Корчагина в одноименном фильме. Не долго думая, Василий согласился. Благодаря этой роли артиста узнал весь Советский Союз.