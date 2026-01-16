Здорово, Великолепный: Тимоти Шаламе добрался до российских экранов

Весь первый рабочий день 2026 года зрители и критики обсуждали результаты «Золотого глобуса», где Тимоти Шаламе получил приз за лучшую мужскую роль, обойдя ДиКаприо, Клуни, Хоука и других живых легенд. Его роль в «Марти Великолепном» называют лучшей в карьере молодой звезды. Теперь эта картина вышла и в российский прокат, можно лично убедиться в мастерстве Шаламе и режиссера Джоша Сэфди. Также показывают вестер «Грехи Запада» с Гаем Пирсом, комедийный боевик «Убойная суббота», китайский анимационный шедевр «Океан чудес» и российский шпионский экшен «Завербованный». «Известия» советуют, на что купить билет в этот уикенд.
«Марти Великолепный» 18+
Режиссер: Джош Сэфди В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Tyler, the Creator, Абель Феррара.
Фото: А24Кадр из фильма «Марти Великолепный».
Братья Бенни и Джош Сэфди — нью-йоркские суперзвезды авторского кино, их «Неогранённые алмазы» в 2019 году произвели эффект разорвавшейся бомбы и остаются одной из самых громких картин прошлого десятилетия. Видимо, потом братья решили, что две головы хорошо, а порознь еще лучше, и выпустили в прошлом году каждый по собственному фильму — после перерыва в несколько лет интрига была тем сильнее.
У Бенни фильм вышел чуть раньше, это «Крушитель», он же The Smashing Machine, и получил «Серебряного льва» за лучшую режиссуру в Венеции. Джош выпустил «Марти» на несколько месяцев позже, вне больших фестивальных конкурсов, но Шаламе только что получил за него «Золотой глобус», скорее всего, получит и «Оскар». И вообще это, похоже, лучшая роль в карьере молодой звезды.
Это не просто спортивный байопик, хотя герой списан с известного игрока в настольный теннис Марти Рейсмана. Здесь эпоха осталась той же, бережно воссозданные 50-е годы, но протагониста зовут Марти Маузер, это гений спорта, но и совершенно безбашенный авантюрист, рискующий всем на свете ради того, чтобы однажды выступить на турнире и показать всему миру, что он — лучший.
Головокружительные аферы Маузера в какой-то момент превращают Нью-Йорк в криминальный водоворот, куда засасывает все большее число людей, а ставки растут с каждой минутой экранного времени. Сюда великолепно вписались и Гвинет Пэлтроу (первая большая роль за долгое время), и рэпер Tyler, the Creator, и культовый режиссер Абель Феррара, легенда нью-йоркского кино. Интервью с Тимоти Шаламе об этом фильме читайте в «Известиях».
«Грехи Запада» 18+
Режиссер: Нед Краули В ролях: Гай Пирс, Билл Пуллман, Рауль Макс Трухильо, Джек Олкотт, ДеВанда Уайз.
Фото: Obsolete MediaКадр из фильма «Грехи Запада».
Мрачный, тягучий вестерн с элементами мистического триллера нас переносит в суровую действительность Америки середины XIX века, максимально освобожденную от романтического флера ранних представителей жанра. Сюжет вращается вокруг врача, который соглашается сопровождать женщину и ее дочь Фэйт через опасные пустоши Запада. Они едут к целителю. Мать считает, что она одержима и несет смерть всему, чего коснется. Так все вообразимые угрозы Дикого Запада умножаются на мистические силы, которые здесь действуют не менее безжалостно, если это только не плод чьего-то больного воображения.
В фильме выверенный каст из состоявшихся (иногда, правда, слишком давно) суперзвезд, но в центре здесь, конечно, неподражаемый Гай Пирс. У него сейчас ренессанс: недавно вышли «Бруталист» и «Саван», теперь вот этот вестерн, правда, проект более скромный и без мощной фестивальной судьбы, но все же не последний в своем ряду. Ну и проблематика здесь самая актуальная: хочется найти тьму внутри ребенка, а на самом деле у взрослых тут такие демоны, что хоть святых выноси. Со всеми ими здесь придется разбираться и героям, и зрителю.
«Завербованный» 16+
Режиссер: Иван Архипов В ролях: Александр Метелкин, Иван Охлобыстин, Игорь Жижикин, Ника Здорик, Алексей Кравченко.
Фото: Кинокомпания Fenix Cinema ProductionКадр из фильма «Завербованный».
Не успел выйти второй сезон «Ландышей», а Ника Здорик снова на экране, причем в этот раз на большом. «Завербованный» — шпионский боевик, талантливо пародирующий малобюджетные американские фильмы 80-х того же жанра.
Есть симпатичный крепкий спецагент, который за границей выполняет опасные задания, а движет им желание поквитаться за отца во что бы то ни стало. Иван Охлобыстин играет куратора из ГРУ, который поручает этому прекрасному во всех отношениях герою выполнить задание, от которого зависит судьба России. Суть задачи — пробраться с суперотрядом куда скажут, разобраться с охраной и устранить угрозу человечеству. Все это как-то связано с биолабораторией и секретным оружием нового поколения.
Видно, что авторы не только внимательно посмотрели миллион сделанных под копирку американских боевиков, но и так пресытились ими, что с удовольствием жонглируют штампами, строя на этом постмодернистский юмор своего фильма. И все это — под музыку DJ Грува. Получилось очень весело, задорно и динамично, но самое главное — ностальгически. Чтобы мы посмотрели и в очередной раз спросили себя, как мы могли тратить столько времени на такое кино, когда оно ходило из рук в руки на VHS с любительским переводом и дрожащей картинкой самого низкого качества из возможных.
«Убойная суббота» 16+
Режиссер: Люк Гринфилд В ролях: Кевин Джеймс, Алан Ричсон, Сара Чок, Алан Тьюдик, Айла Фишер.
Фото: A Higher StandardКадр из фильма «Убойная суббота».
Если «Завербованный» — это пародия, сделанная с покерфейсом, то «Убойная суббота», отсылающая тоже к 80-м, не стесняется откровенно и сразу заявлять, что это комедийный боевик. А перекачанный Алан Ричсон — это привет и «Нянькам», и Шварценеггеру, и Сталлоне, и много кому еще из «старичков». Фильм этот вышел еще осенью на Amazon Prime Video, но российский дистрибьютор верит в его потенциал и поэтому решил все равно выпустить его в кинопрокат даже через два месяца после онлайн-премьеры. Тем интереснее посмотреть, как это сработает в российских условиях, ведь к новогодним отечественным хитам добавился еще и «Аватар», есть из чего выбирать.
По сюжету, обычный папаша из пригорода в компании своего нового соседа оказывается втянут в криминальные разборки. Он-то думал, что они просто мужики с сыновьями, а оказалось, что у качка и сын, может, не настоящий, да и вообще все это попахивает «Детьми шпионов», с той только разницей, что наш главный герой — совсем не высокий блондин в черном ботинке, а коротышка-брюнет в кроссовках. И все равно будет много шуток и выяснений отношений на тему того, кто лучше воспитывает детей. Потому что главное, как любит говорить Вин Дизель в «Форсаже», — это семья.
«Океан чудес» 12+
Режиссер: Тянь Сяопэн.
Фото: Blu Digital GroupКадр из мультфильма «Океан чудес».
Китайский суперхит 2023 года уже давно, конечно, лежит в Сети, но в России выходит впервые. И повезло тем, кто впервые же увидит его именно на большом экране. Можно гарантировать, что такого визуального пира вы давно не встречали (да, «Аватар», и тебя это тоже немного касается!), здесь все настолько ярко и в таком количестве, что могут заболеть глаза с непривычки. А техника при этом не похожа ни на аниме, ни на западную анимацию. Она одновременно связана с традиционной китайской живописью и самыми современными 3D-технологиями. Пожалуй, это круче, чем «Нэджа».
При этом перед нами очень человеческая история без боевых роботов и взрывающихся голов. Главная героиня, девочка Шэньсю, переживает развод родителей и то, что отец ведет себя как чужой. Во время морского круиза она падает за борт и попадает в психоделический подводный мир. Там она встречает эксцентричного шеф-повара, владельца плавучего ресторана «Океан чудес», вместе с которым ей теперь надо найти волшебный артефакт, который вернет девочке маму.