Здорово, Великолепный: Тимоти Шаламе добрался до российских экранов

Если «Завербованный» — это пародия, сделанная с покерфейсом, то «Убойная суббота», отсылающая тоже к 80-м, не стесняется откровенно и сразу заявлять, что это комедийный боевик. А перекачанный Алан Ричсон — это привет и «Нянькам», и Шварценеггеру, и Сталлоне, и много кому еще из «старичков». Фильм этот вышел еще осенью на Amazon Prime Video, но российский дистрибьютор верит в его потенциал и поэтому решил все равно выпустить его в кинопрокат даже через два месяца после онлайн-премьеры. Тем интереснее посмотреть, как это сработает в российских условиях, ведь к новогодним отечественным хитам добавился еще и «Аватар», есть из чего выбирать.