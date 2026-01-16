Врач раскрыла опасность ношения кожаных перчаток

Ранее KP.RU сообщил, что в морозы для рук лучше выбрать варежки, а не перчатки, так как в них теплее. Верхнюю одежду следует покупать из легких мембранных материалов. А вот от меховых шуб рекомендуется отказаться — они тяжелее и могут плохо защищать от пронизывающего ветра.