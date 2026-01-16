Врач раскрыла опасность ношения кожаных перчаток

Кожаные перчатки — не лучший выбор защитить руки от холода. Дело в том, что внутри таких перчаток создается идеальная среда для микробов, об этом предупредила в разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен.
— Внутренняя среда перчатки теплая и влажная. Это идеальные условия для бактерий, например стафилококков, которые могут усугублять акне или вызывать инфекции при попадании в микротравмы, — объяснила медик.
Врач добавила, что при дублении кожи часто используются химические вещества, которые могут вызывать покраснение, зуд, шелушение и другие аллергические реакции.
Ранее KP.RU сообщил, что в морозы для рук лучше выбрать варежки, а не перчатки, так как в них теплее. Верхнюю одежду следует покупать из легких мембранных материалов. А вот от меховых шуб рекомендуется отказаться — они тяжелее и могут плохо защищать от пронизывающего ветра.