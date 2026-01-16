Небензя: США разжигают истерию вокруг Ирана в Совбезе ООН

Срочная новость.
США продолжают усиливать напряженность и раскручивать истерию вокруг Ирана, утверждая, что помощь уже направлена. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
