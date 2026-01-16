18 человек пострадали при взрыве в здании учебного центра МВД в Сыктывкаре

Число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты во время занятий в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре возросло до 18 человек. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии, пятеро — в тяжелом, сообщил помощник министра здравоохранения РФ. Ранее власти региона сообщили о пожаре, позднее уточнив причину ЧП. С крыши здания были эвакуированы около 200 человек. СК возбудил уголовное дело о халатности.