Календарь на 16 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Смысл праздника заключается в том, чтобы хотя бы на сутки отказаться от дел, обязанностей, планов и даже от празднования как такового. Можно просто сидеть, лежать, смотреть в потолок и позволить себе ничего не делать. Коффин даже зарегистрировал Национальный фонд ничего, который официально поддерживает «несоблюдение» праздника. По его задумке, День ничего не пропагандирует лень, а напоминает о важности отдыха и внутреннего покоя.