Британия поддержала идею запуска операции НАТО «Арктический часовой»

Британская сторона поддерживает идею запуска операции Североатлантического альянса «Арктический часовой» для укрепления сил НАТО на Крайнем Севере, заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер.
«Мы хотим, чтобы роль НАТО усилилась и чтобы НАТО удвоила усилия по обеспечению безопасности в Арктике и разработала подход “Арктический часовой”», — сказала она.
Комментарий прозвучал в разговоре с изданием Politico в ходе визита Купер в Норвегию.
Она отметила, что такая операция, похожая на операции «Балтийский часовой» и «Восточный часовой», может охватить «весь Крайний Север», в том числе Гренландию. По её словам, не исключается возможность проведения военных учений НАТО на территории Гренландии.
Напомним, в пользу инициативы высказался министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».
Ранее сообщалось, что конгрессмен Рэнди Файн внёс в Конгресс проект закона об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии от Соединённых Штатов.