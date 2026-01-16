С 1 февраля начнётся рост цен на аренду. Какая недвижимость подорожает

— Нынешнее охлаждение спроса — стандартное сезонное явление, в скором времени мы ожидаем оживление. Ипотечные ставки пока ещё слишком высокие — это заставляет многих потенциальных покупателей временно отказаться от приобретения жилплощади: те, кто снимал, пока останутся арендаторами, квартиры не освобождаются и не выходят на рынок. Эти факторы способствуют сохранению активности рынка аренды, а при высоком спросе цены вряд ли будут снижаться. С другой стороны, нужно принимать во внимание и общую инфляцию: дорожают товары и услуги, повышается стоимость ЖКУ — в таких условиях предпосылок к удешевлению найма также нет, — добавила Оксана Полякова.