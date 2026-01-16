С 1 февраля начнётся рост цен на аренду. Какая недвижимость подорожает

Как будет меняться стоимость аренды квартир с 1 февраля.
На фоне охлаждения интереса к аренде во второй половине декабря и в январе часть собственников решили взять паузу и повременить со сдачей своих объектов до новой волны спроса. Пока трудно прогнозировать, когда она поднимется, поскольку бизнес-активность возобновляется во второй половине января. Только сейчас наймодатели начинают возвращать в рекламу своё жильё после новогоднего перерыва. Так описала ситуацию на рынке заместитель директора управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
Она отметила, что по итогам декабря количество запросов на аренду жилья в Москве сократилось на 28% от ноябрьского значения. В январе, как и всегда во время и сразу после зимних каникул, на рынке затишье. Предложение найма московского жилья в декабре сократилось на 17% относительно ноября, и объём экспозиции примерно соответствует тому, что был в декабре 2024 года.
— Нынешнее охлаждение спроса — стандартное сезонное явление, в скором времени мы ожидаем оживление. Ипотечные ставки пока ещё слишком высокие — это заставляет многих потенциальных покупателей временно отказаться от приобретения жилплощади: те, кто снимал, пока останутся арендаторами, квартиры не освобождаются и не выходят на рынок. Эти факторы способствуют сохранению активности рынка аренды, а при высоком спросе цены вряд ли будут снижаться. С другой стороны, нужно принимать во внимание и общую инфляцию: дорожают товары и услуги, повышается стоимость ЖКУ — в таких условиях предпосылок к удешевлению найма также нет, — добавила Оксана Полякова.
По данным сервиса «Яндекс Аренда», в первой половине января рынок аренды в большинстве городов-миллионников находился в состоянии сезонного затишья. За длинные январские выходные медианная ставка долгосрочной аренды снизилась на 0,4% и составила 35 000 рублей по всем типам комнатности.
— Февраль, как и предыдущие зимние месяцы, остаётся периодом относительного затишья на рынке аренды. Активность арендаторов в это время ниже, чем в пиковые летне-осенние месяцы. В течение февраля продолжится восстановление рынка: предложение будет пополняться новыми лотами, что может привести к снижению или стагнации медианных ставок в части городов и районов. При этом в высокобюджетном сегменте — инвестиционных квартирах бизнес-, премиум- или элит-класса — снижение стоимости маловероятно, — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.
По его оценкам, для тех, кто планирует переезд в съёмное жильё в феврале, это комфортное время для поиска. Число кандидатов на одну квартиру в зимние месяцы меньше, а вариантов массового сегмента больше. Это позволяет принять решение о выборе жилья в комфортные для себя сроки и по нужной цене. Полноценная активизация рынка ожидается ближе к весне, когда спрос традиционно начинает расти.
— С начала февраля мы не прогнозируем резких изменений в арендных ставках на рынке жилья Москвы, поскольку это ещё низкий сезон. И фактически тот объём предложения и те ценовые показатели, которые сложились к концу декабря — середине января, продолжают действовать. Единственное, мы наблюдали некий всплеск на посуточную и недельную аренду, связанную с новогодними праздниками в Москве. Сейчас это всё придёт в норму и фактически не будет оказывать серьёзного влияния глобально на рынок аренды в Москве, — отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.
Второй момент, который влияет на уровень арендных ставок, — это существующая ситуация на рынке первичного и вторичного жилья, поскольку рынок новостроек, вторичного жилья и рынок аренды взаимосвязаны между собой. На сегодняшний день потребители ждут тех изменений, которые должны были произойти в семейной ипотеке, и нового заседания Центробанка по ключевой ставке. Эти два ключевых события будут оказывать влияние на спрос на первичном рынке.
Как пояснила Елена Чегодаева, если будет сильное ужесточение по семейной ипотеке и ключевая ставка не будет сильно снижена, а рыночные ставки останутся на прежнем уровне, то рынок аренды продолжит набирать обороты. Потребители будут уходить в режим ожидания снижения ключевых ставок и, соответственно, снижения рыночных ипотечных ставок.
— С другой стороны, часть жилья, которая сейчас сдаётся в аренду, выйдет на вторичный рынок. И часть спроса потребителей, которые рассматривают покупку жилья здесь и сейчас, то есть срочное решение своего жилищного вопроса, придут на вторичный рынок. Поэтому часть лотов с аренды перейдёт на вторичный рынок. В целом февраль для аренды должен пройти спокойно, без резких колебаний арендных ставок и без резких колебаний объёмов предложения, — добавила Елена Чегодаева.
Как будет меняться стоимость аренды нежилых помещений с 1 февраля.
На начало 2026 года рынок аренды нежилых помещений на первых этажах многоквартирных домов демонстрирует умеренный рост цен на уровне инфляции в большинстве регионов. При этом вакансий в таких объектах становится больше. Особенно в регионах и спальных районах крупных городов. Это связано с тем, что федеральные сети продолжают оптимизацию точек присутствия, закрывая нерентабельные объекты и перенося акцент на форматы даркстор и онлайн-продажи. Об этом рассказал директор по коммерческой недвижимости компании «Главстрой регионы» Никита Николаев.
По его словам, малый бизнес сталкивается с повышенной налоговой нагрузкой, дорогим кредитованием и осторожным потребительским спросом, что сдерживает открытие новых точек и расширение действующих.
В 2026-м рынок аренды коммерческой недвижимости Москвы, по всей видимости, перейдёт в фазу структурной стабилизации. Ожидается усиление поляризации: активный спрос сконцентрируется на двух полюсах — современных, качественных объектах с продуманными концепциями и, с другой стороны, бюджетных решениях для стартапов и эконом-сегмента. Такой прогноз сделал управляющий партнёр проектной компании IDI-Project Дмитрий Владимиров.
— Наиболее устойчивым и востребованным сегментом останутся нежилые помещения на первых этажах в жилых массивах и вдоль основных транспортных потоков. Их ценность, обусловленная пешеходным трафиком и видимостью, продолжит поддерживать спрос со стороны локального ретейла и сферы услуг. В этом сегменте возможен умеренный, но уверенный рост ставок на уровне 5−10%. Наибольший прирост покажут помещения с отличными витринными характеристиками и возможностями для организации летних веранд, — рассказал Дмитрий Владимиров.
Ситуация с помещениями в торговых центрах, по его словам, будет менее однородной и сильно зависеть от класса объекта. Успешные ТЦ, которые продолжают инвестировать в свой образ как в общественные пространства и центры опыта, сохранят лидерские позиции. Их привлекательность для сильных арендаторов останется высокой, что позволит повышать ставки, которые могут увеличиться в этом году ещё на 6−7%. В то же время торговые центры устаревших форматов и среднего класса столкнутся с растущей конкуренцией как со стороны уличного ретейла, так и внутри сегмента.
В 2025 году в среднем аренда торговых площадей в Москве и Санкт-Петербурге подорожала на 5−7%, и приблизительно такую же динамику мы увидим в 2026-м. Цены на аренду коммерческих помещений на первых этажах тоже выросли. В Москве, например, — на 8−10%, и в 2026-м этот рост продолжится. В числе причин не только общая инфляция и рост тарифов на ЖКУ, но и рост кадастровой стоимости объектов, который напрямую бьёт по налогу на имущество. Плюс повышение НДС до 22%, изменение специальных налоговых режимов. Собственник больше не может позволить себе долгие каникулы или заморозку ставок — его собственные издержки индексируются автоматически и существенно. Так охарактеризовала ситуацию на рынке директор портала «Всеостройке.рф» Светлана Опрышко.
— Прогноз о росте ставок в 2026 году — это отражение новой экономической реальности. Эта логика будет работать особенно явно в сегментах с устойчивым спросом — в качественном стрит-ретейле и сильных ТЦ. Там арендодатели будут последовательно транслировать свои возросшие издержки в контракты. Наиболее устойчивый рост будут демонстрировать топовые и районные ТЦ с высокой посещаемостью, — добавила Светлана Опрышко.