Кардиолог Кондрахин объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги

Некоторые нередко списывают постоянное ощущение холода в руках и ногах на низкую температуру вокруг или недостаток физической активности, но иногда данный симптом может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщила врач-кардиолог и функциональный диагност Ирина Поляева.