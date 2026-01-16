Ричмонд
Кардиолог Кондрахин объяснил, при каких заболеваниях постоянно мерзнут руки и ноги

Если у человека постоянно мерзнут руки и ноги, то это может быть признаком серьезных заболеваний, в их числе анемия или болезни сердца и легких. Об этом сообщил врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— У женщин действительно бывают холодные руки и ноги. Это связано с тем, что теплопотери больше, чем теплонаработки, потому что у мужского организма больше мышц, — пояснил он.

Также, по его словам, часто такие симптомы наблюдаются у новорожденных, не обладающих совершенной терморегуляцией, и пожилых людей, у которых замедлен метаболизм и нарушено кровообращение.

Однако холодные конечности могут указывать и на ряд патологий: анемию, хроническую сердечную недостаточность, заболевания легких, а также быть следствием отравления или обморожения, добавил медик.

Для согревания Кондрахин порекомендовал носить свободную теплую одежду и обувь, пить горячие напитки — травяные чаи, бульоны и морсы.

— Потребление горячего чая, бульона улучшает состояние, потому что есть такое понятие, как динамическое действие пищи. Тепло, которое мы получаем, распределяется в организме, — цитирует врача RT.

Однако если проблема вызвана болезнью, то в первую очередь необходимо лечить основное заболевание, подчеркнул терапевт.

Некоторые нередко списывают постоянное ощущение холода в руках и ногах на низкую температуру вокруг или недостаток физической активности, но иногда данный симптом может сигнализировать о более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом сообщила врач-кардиолог и функциональный диагност Ирина Поляева.