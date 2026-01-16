В возрасте 45 лет умер экс-футболист «Зенита» и «Ростова»

Акимов был известным форвардом, завоевавшим бронзовые медали чемпионата Белоруссии с минским «Динамо» в 2000 году и чемпионата России с «Зенитом» в 2001 году. Он также выступал за ряд других российских команд, включая «Смену», «Тюмень», липецкий «Металлург», «Сибирь», «Ростов» и воронежский «Факел».