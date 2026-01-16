USA Today: Мачадо отдала Трампу свою Нобелевскую премию мира

Срочная новость.
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила президенту США Дональду Трампу символическую Нобелевскую премию мира. По ее словам, народ Боливара передал президенту США медаль в знак признания его выдающейся приверженности свободе. Об этом сообщила американская газета USA Today.
