В Евросоюзе обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. Как стало известно, участники антиправительственных акций в Тегеране обратились с такой просьбой к европейским лидерам. Так заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время заседания коллегии комиссаров ЕС.
Глава Еврокомиссии отметила, что Европа не отвечает за действия других стран, однако о своих планах уведомить может. Так она ответила на вопрос о действиях США в Иране. Председатель ЕК сообщила, что понимает текущую обстановку в Тегеране.
«Мы действительно рассматриваем возможность ужесточения санкций против Ирана», — поделилась Урсула фон дер Ляйен.
В России между тем хотят отправить в отставку британского премьера Кира Стармера. Опрос на эту тему создал в соцсети глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он показал, что абсолютное большинство респондентов отправили бы Кира Стармера в отставку. За этот вариант проголосовали 96% человек.