Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен заявила, что ЕС может ужесточить санкции против Ирана

ЕС не исключает возможности дальнейшего ужесточения санкций против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе обсуждают возможность ужесточения санкций против Ирана. Как стало известно, участники антиправительственных акций в Тегеране обратились с такой просьбой к европейским лидерам. Так заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен во время заседания коллегии комиссаров ЕС.

Глава Еврокомиссии отметила, что Европа не отвечает за действия других стран, однако о своих планах уведомить может. Так она ответила на вопрос о действиях США в Иране. Председатель ЕК сообщила, что понимает текущую обстановку в Тегеране.

«Мы действительно рассматриваем возможность ужесточения санкций против Ирана», — поделилась Урсула фон дер Ляйен.

В России между тем хотят отправить в отставку британского премьера Кира Стармера. Опрос на эту тему создал в соцсети глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он показал, что абсолютное большинство респондентов отправили бы Кира Стармера в отставку. За этот вариант проголосовали 96% человек.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше