Подачки вместо концертов: зависшие на Западе знаменитости мечтают сбежать обратно в Россию

В последние годы некоторые известные артисты и блогеры покинули Россию, надеясь обрести за рубежом новые возможности и спокойствие. Однако реальность оказалась суровее ожиданий: многие столкнулись с финансовыми трудностями, потерей статуса и острой ностальгией. Рассказываем о тех, кто открыто говорит о сожалении и желании вернуться.
Шампанское в Париже, а сердце в России.
Актриса и режиссёр Рената Литвинова давно мечтала жить во Франции — и в 2022 году осуществила задуманное, переехав в Париж. Однако даже среди шампанского, модных показов и уютных кафе её не отпускает тоска по России. В предновогоднем обращении к поклонникам Литвинова призналась, что смешанные чувства разрывают её душу. С одной стороны, радость от воплощения мечты, с другой — острая ностальгия.
При этом артистка не рвёт связи с родиной. Она продолжает вести бизнес в России (продаёт парфюмерию и другие товары), навещает мать, а также неизменно подчёркивает привязанность к русской культуре. Париж стал для неё местом, где можно стареть в любимом городе, но сердце по-прежнему остаётся в России.
Разорвал контракт, снимает квартиру в Дубае.
Блогер Даня Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. Он разорвал контракт с Первым каналом и ушёл из проекта «Ледниковый период», что стало началом череды неудач. Милохин кочевал между Казахстаном, ОАЭ и США, пока не обосновался в съёмной квартире в Дубае.
В интервью YouTube‑каналу «Джарахов» он откровенно признался: «Я зря потерял коннект с Россией». По словам Дани, из‑за резких высказываний в адрес Первого канала и песен‑диссов он лишился доверия потенциальных работодателей. Сейчас блогер занимается боксом и не скрывает желания вернуться в Россию — но только если сможет учиться в вузе, избежав службы в армии. «В университете хотя бы можно тиктоки снимать», — сетует он.
Гонорары упали, тоска по России осталась.
Скандальный рэпер Алишер Моргенштерн* не скрывает, что жизнь за границей оказалась не такой радужной, как ожидалось. В своих соцсетях он заявил о скуке по России и пожаловался на «отсутствие человечности» в новой среде. Артист пережил глубокую депрессию, обращался за медицинской помощью и публично попросил прощения у россиян.
Моргенштерн* также признал, что его гонорары резко упали, и пообещал больше не пытаться «работать на Америку». Желание вернуться на родину звучит в его словах всё чаще — как признание того, что успех он нашёл именно в России.
«Не понимаю, зачем уехал» — горькое прозрение комика.
Стендап‑комик Руслан Белый* в Испании столкнулся с суровой реальностью — жизнь вдали от России оказалась сложнее, чем он предполагал. Бюрократия, трудности с заработком и невозможность работать в привычном формате заставили его задуматься о правильности решения.
Белый признаётся, что его место на сцене заняли другие, а ему приходится выступать в небольших клубах. Он сожалеет о потерянных активах и недвижимости в Москве, которые теперь недоступны из‑за его статуса. «Не понимаю, зачем уехал», — с горечью говорит комик, сравнивая жизнь в Барселоне с московской и признавая, что прежняя реальность была куда комфортнее.
Внук Пугачёвой: забыли и не позвали на тусовку.
Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков уже третий год живёт в США, куда тайно перебрался через эстонскую границу. Поначалу он старался сохранять бодрый настрой, но вскоре столкнулся с суровой правдой. Былой звёздный статус остался в прошлом. Сейчас музыкант зарабатывает на жизнь выступлениями в барах для эмигрантов.
Недавно Пресняков с горечью признался, что его не пригласили в новое реалити-шоу, где участвуют дети знаменитостей. «Эх, не позвали на тусовку», — написал он, осознавая, что после отъезда о нём забыли. Артист сожалеет об упущенных возможностях и признаёт, что на родине он был нужнее, чем сейчас.
Истории этих звёзд показывают, что переезд за границу — это не всегда билет в счастливое будущее. Ностальгия, финансовые трудности и потеря статуса становятся тяжёлым испытанием для тех, кто надеялся на лёгкую смену декораций. Для многих Россия остаётся не просто страной на карте, а местом, где остались корни, признание и возможность быть собой. И порой даже среди парижских кафе или дубайских небоскрёбов звучит одно желание — вернуться домой.
* внесён в России в реестр иностранных агентов.