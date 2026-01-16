Ричмонд
Кредиты любой ценой: Киев пойдёт на повышение налогов ради финансирования от МВФ

Власти Украины согласились повысить налоги ради получения внешнего финансирования от Международного валютного фонда. Об этом заявила официальный представитель МВФ Джули Козак на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

По её словам, украинское правительство взяло на себя обязательство расширить налоговую базу в рамках выполнения условий кредитной программы. Речь идёт о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для потребительских товаров, а также об отмене отдельных льгот по НДС. Эти меры дополняют уже принятый бюджет на 2026 год, который, как подчеркнули в фонде, соответствует параметрам программы.

В МВФ отметили, что скорость принятия этих решений напрямую влияет на возможность дальнейшего финансирования. В фонде ожидают от Киева оперативных шагов, которые позволят сохранить темп реформ и обеспечить приток средств для покрытия масштабных потребностей страны.

Ранее Life.ru писал, что Украине предрекли серьёзные проблемы с наполнением бюджета. В Брюсселе обсуждают перераспределение кредита на 90 млрд евро, при котором большая часть средств может уйти на закупку вооружений. В таком сценарии на поддержку украинского бюджета останется лишь треть от всей суммы.

