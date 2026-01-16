Кредиты любой ценой: Киев пойдёт на повышение налогов ради финансирования от МВФ

По её словам, украинское правительство взяло на себя обязательство расширить налоговую базу в рамках выполнения условий кредитной программы. Речь идёт о введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для потребительских товаров, а также об отмене отдельных льгот по НДС. Эти меры дополняют уже принятый бюджет на 2026 год, который, как подчеркнули в фонде, соответствует параметрам программы.