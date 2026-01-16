Ричмонд
В Курганской области безработица снизилась в 39 раз

По итогам 2025 года зарегистрированный уровень безработицы в Курганской области сохранился на крайне низком уровне — 0,2% и за последние годы снизился в 39 раз. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вадим Шумков.

По итогам 2025 года зарегистрированный уровень безработицы в Курганской области сохранился на крайне низком уровне — 0,2% и за последние годы снизился в 39 раз. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Вадим Шумков.

«В Курганской области зарегистрированная безработица в области составляет 0,2%, что в 39 раз ниже показателя 2019 года. Для сравнения, средний уровень зарегистрированной безработицы по России сейчас равен 0,4%», — написал глава региона в своем канале MAX.

Власти связывают ситуацию на рынке труда с развитием экономики области и реализацией инвестиционных проектов. На сегодняшний день работодателями заявлено около 4400 вакансий в различных отраслях, тогда как на учете в службе занятости состоят 840 человек.