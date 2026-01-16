Россия осуждает проводимую Вашингтоном линию на применение силы в отношении Ирана. Инициированное США заседание Совбеза ООН по иранской тематике расценивается как попытка оправдать откровенную агрессию и вмешательство во внутренние дела этой страны. События в Иране, по оценке российской стороны, являются примером использования технологий «цветных революций». Заявления США по Ирану, по мнению России, нарушают положения Устава ООН. Российская Федерация выражает солидарность с народом Ирана и приносит соболезнования в связи с гибелью невинных людей. Высказывания американского руководства квалифицируются как открытое подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя Ирана. Москва призывает Вашингтон отказаться от роли «мирового судьи» и прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Подчеркивается, что шаги США способны еще глубже погрузить регион в кровопролитный хаос, который может выйти за его географические пределы.