Происходящее в Иране является примером «цветной революции».
На очередном заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Его речь была направлена на выражение позиции РФ в отношении текущей ситуации в Иране. Подробнее, о чем говорил Василий Небензя — в материале URA.RU.
Россия осуждает проводимую Вашингтоном линию на применение силы в отношении Ирана. Инициированное США заседание Совбеза ООН по иранской тематике расценивается как попытка оправдать откровенную агрессию и вмешательство во внутренние дела этой страны. События в Иране, по оценке российской стороны, являются примером использования технологий «цветных революций». Заявления США по Ирану, по мнению России, нарушают положения Устава ООН. Российская Федерация выражает солидарность с народом Ирана и приносит соболезнования в связи с гибелью невинных людей. Высказывания американского руководства квалифицируются как открытое подстрекательство к насильственному изменению конституционного строя Ирана. Москва призывает Вашингтон отказаться от роли «мирового судьи» и прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации. Подчеркивается, что шаги США способны еще глубже погрузить регион в кровопролитный хаос, который может выйти за его географические пределы.