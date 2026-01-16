Популярная зона отдыха в Сургуте может преобразиться

«Вместе мы можем сделать Сургут еще лучше и краше. Чтобы в городе появился первый “сухой” фонтан, нужно активно проголосовать за проекты инициативного бюджетирования с 31 января по 14 февраля… В 2026-м планируем 12 таких проектов на сумму около 82 млн рублей», — рассказал Слепов в своем telegram‑канале.