Популярная зона отдыха в Сургуте может преобразиться

В «Кедровом логу» могут обустроить «сухой» фонтан.
Жители Сургута получат возможность выбрать проекты инициативного бюджетирования с 31 января по 14 февраля: в списке предложений — создание первого в городе «сухого» фонтана в парке «Кедровый лог». Информацию об этом сообщил мэр города Максим Слепов.
«Вместе мы можем сделать Сургут еще лучше и краше. Чтобы в городе появился первый “сухой” фонтан, нужно активно проголосовать за проекты инициативного бюджетирования с 31 января по 14 февраля… В 2026-м планируем 12 таких проектов на сумму около 82 млн рублей», — рассказал Слепов в своем telegram‑канале.
В 2026 году, помимо обустройства «сухого» фонтана, планируется создание многофункциональной площадки для молодых семей «ДЖЕМ», где будут организованы занятия, досуговые мероприятия и консультирование родителей. Также планируется модернизация системы освещения на бульваре Четырех сезонов в рамках проекта ТОС «Александрия».