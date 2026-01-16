Венесуэльская оппозиционерка Мачадо передала Трампу премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила Нобелевскую премию мира президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом в четверг, 15 января, сообщил телеканал CGTN America.
— Мачадо вручила Трампу Медаль Нобелевской премии, — сказано в аккаунте канала в социальной сети X.
Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу. Об этом 10 января высказались в Норвежском Нобелевском комитете. Уточняется, что ни один из присуждающих премии комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал возможности отозвать уже врученную награду.
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Кто такая Мария Корина Мачадо и чем она известна — в материале «Вечерней Москвы».
7 января Дональд Трамп опубликовал на странице в соцсети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины. Он заявил, что завершил восемь войн, а Норвегия «трусливо не стала давать ему Нобелевскую премию мира».