Венесуэльская оппозиционерка Мачадо передала Трампу премию мира

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо вручила Нобелевскую премию мира президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Об этом в четверг, 15 января, сообщил телеканал CGTN America.

— Мачадо вручила Трампу Медаль Нобелевской премии, — сказано в аккаунте канала в социальной сети X.

Нобелевскую премию невозможно передать другому лицу. Об этом 10 января высказались в Норвежском Нобелевском комитете. Уточняется, что ни один из присуждающих премии комитетов в Стокгольме и Осло никогда не рассматривал возможности отозвать уже врученную награду.

Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала Мария Корина Мачадо. Норвежский Нобелевский комитет отметил ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. Кто такая Мария Корина Мачадо и чем она известна — в материале «Вечерней Москвы».

7 января Дональд Трамп опубликовал на странице в соцсети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины. Он заявил, что завершил восемь войн, а Норвегия «трусливо не стала давать ему Нобелевскую премию мира».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше