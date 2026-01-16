Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FN: США перебрасывают авианосцы на Ближний Восток из-за эскалации с Ираном

США направили авианосную группу на Ближний Восток.

Источник: Комсомольская правда

Как минимум одна авианосная ударная группа ВС США направляется на Ближний Восток. Об этом информирует Fox News.

Сообщается, что переброска американского военного контингента в данный регион производится из-за нарастающей напряженности в отношениях с Ираном.

Ранее американские военные аналитики допустили, что США могут нанести удар по Ирану с применением крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что Пентагон в этом случае может задействовать эсминцы, находящиеся на Ближнем Востоке, а также боевую авиацию — истребители и стратегические бомбардировщики.

Также СМИ в США писали, что Трамп принял решение о проведении военной операции в Иране, но ее масштабы и сроки пока неясны.

В то же время сам Трамп пообещал Ирану не наносить удары, но призвал своих военных к быстрым действиям против Ирана при необходимости.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше