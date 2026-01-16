FN: США перебрасывают авианосцы на Ближний Восток из-за эскалации с Ираном

Как минимум одна авианосная ударная группа ВС США направляется на Ближний Восток. Об этом информирует Fox News.
Сообщается, что переброска американского военного контингента в данный регион производится из-за нарастающей напряженности в отношениях с Ираном.
Ранее американские военные аналитики допустили, что США могут нанести удар по Ирану с применением крылатых ракет Tomahawk. Сообщалось, что Пентагон в этом случае может задействовать эсминцы, находящиеся на Ближнем Востоке, а также боевую авиацию — истребители и стратегические бомбардировщики.
Также СМИ в США писали, что Трамп принял решение о проведении военной операции в Иране, но ее масштабы и сроки пока неясны.
В то же время сам Трамп пообещал Ирану не наносить удары, но призвал своих военных к быстрым действиям против Ирана при необходимости.