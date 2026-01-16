Небензя: США продолжают разжигать истерию вокруг Ирана

Соединённые Штаты продолжают нагнетать напряжённость вокруг Ирана, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
Он уточнил, что американская сторона разжигает истерию, высказываясь о том, что помощь протестующим «уже в пути».
«США продолжают нагнетать напряжённость и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь уже в пути», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Кроме того, он отметил, что российская сторона призывает членов Организации Объединённых Наций предотвратить новую масштабную эскалацию в Иране.
«Отдельно обращаемся к коллегам по совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене “неугодных режимов” вместо распространения обвинений навешивания “ярлыков” на законные власти суверенного государств», — заявил Небензя.
Он назвал использование военной силы против Ирана нарушением устава Организации Объединённых Наций.
В Иране обострились протестные настроения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим, что экономические реформы будут продолжаться. Кроме того, он обвинил в организации беспорядков Соединённые Штаты и Израиль.
В администрации США заявили, что Трамп может применить военную силу против Ирана.
Ранее сообщалось, что в Сети появилось предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможной атаке Соединённых Штатов на Иран.