Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: США продолжают разжигать истерию вокруг Ирана

Соединённые Штаты продолжают нагнетать напряжённость, а также разжигают истерию вокруг Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты продолжают нагнетать напряжённость вокруг Ирана, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Он уточнил, что американская сторона разжигает истерию, высказываясь о том, что помощь протестующим «уже в пути».

«США продолжают нагнетать напряжённость и разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что помощь уже в пути», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Кроме того, он отметил, что российская сторона призывает членов Организации Объединённых Наций предотвратить новую масштабную эскалацию в Иране.

«Отдельно обращаемся к коллегам по совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене “неугодных режимов” вместо распространения обвинений навешивания “ярлыков” на законные власти суверенного государств», — заявил Небензя.

Он назвал использование военной силы против Ирана нарушением устава Организации Объединённых Наций.

В Иране обострились протестные настроения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим, что экономические реформы будут продолжаться. Кроме того, он обвинил в организации беспорядков Соединённые Штаты и Израиль.

В администрации США заявили, что Трамп может применить военную силу против Ирана.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось предсказание основателя ЛДПР Владимира Жириновского о возможной атаке Соединённых Штатов на Иран.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше