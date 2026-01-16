Небензя: США продолжают разжигать истерию вокруг Ирана

«Отдельно обращаемся к коллегам по совету и всем членам ООН: призываем предотвратить новую масштабную эскалацию и не допустить использования площадки СБ для обоснования противоправных сценариев по смене “неугодных режимов” вместо распространения обвинений навешивания “ярлыков” на законные власти суверенного государств», — заявил Небензя.