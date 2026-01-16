В калужском аэропорту грабцево ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Меры носят временный характер и связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
