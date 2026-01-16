Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде временно закрыли аэропорт

В волгоградском аэропорту временно ограничены взлетно-посадочные операции. Данные меры носят профилактический характер и направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.

Срочная новость.

В волгоградском аэропорту временно ограничены взлетно-посадочные операции. Данные меры носят профилактический характер и направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.