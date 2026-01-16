В Волгограде временно закрыли аэропорт

Срочная новость.
В волгоградском аэропорту временно ограничены взлетно-посадочные операции. Данные меры носят профилактический характер и направлены на поддержание надлежащего уровня безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
