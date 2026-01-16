Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор Стешин: В Киеве начали жарить кирпичи для согрева

Житель Киева показал способ согреть помещение на фоне ударов по объектам электроэнергии. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Житель Киева показал способ согреть помещение на фоне ударов по объектам электроэнергии. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он разместил скриншот записи в социальных сетях, на которой показаны лежащие на сковородках камни.

— Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит, — написал киевлянин в посте.

— В Киеве жарят кирпичи, — подписал скриншот Стешин в Telegram-канале.

14 января украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.

По данным СМИ, крупные торговые сети начали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».

Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.