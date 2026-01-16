Военкор Стешин: В Киеве начали жарить кирпичи для согрева

Житель Киева показал способ согреть помещение на фоне ударов по объектам электроэнергии. На это обратил внимание военный корреспондент Дмитрий Стешин.
Он разместил скриншот записи в социальных сетях, на которой показаны лежащие на сковородках камни.
— Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит, — написал киевлянин в посте.
— В Киеве жарят кирпичи, — подписал скриншот Стешин в Telegram-канале.
14 января украинский президент Владимир Зеленский объявил о том, что намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в национальной энергетике. Также он дал поручение подготовить пересмотр правил по комендантскому часу в период сильных холодов.
По данным СМИ, крупные торговые сети начали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».
Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Он напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город страны.