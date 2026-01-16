Ричмонд
В 45 лет умер лучший бомбардир в истории «Сибири» Дмитрий Акимов

Российский футболист Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале петербургского «Динамо», за которое он выступал с 2013 по 2014 год.

Источник: Life.ru

Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста. Причину смерти не назвали.

Акимов за карьеру выиграл бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с «Зенитом». Также он играл за «Тюмень», липецкий «Металлург», «Ростов», новосибирскую «Сибирь» и воронежский «Факел».

Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России — на его счету 127 голов. В «Сибири» он установил клубный рекорд — 131 забитый мяч.

Ранее Life.ru сообщал о смерти футболиста Лайонеля Адамса. Его тело обнаружили около высотки в подмосковном Звенигороде 14 января. Адамс умер от множественных травм до приезда бригады скорой помощи. В ЦСКА, воспитанником которого он был, выразили соболезнования родным спортсмена.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.