В 45 лет умер лучший бомбардир в истории «Сибири» Дмитрий Акимов

Клуб выразил соболезнования семье и близким футболиста. Причину смерти не назвали.
Акимов за карьеру выиграл бронзовые медали чемпионата Белоруссии 2000 года с минским «Динамо» и чемпионата России 2001 года с «Зенитом». Также он играл за «Тюмень», липецкий «Металлург», «Ростов», новосибирскую «Сибирь» и воронежский «Факел».
Акимов занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России — на его счету 127 голов. В «Сибири» он установил клубный рекорд — 131 забитый мяч.
Ранее Life.ru сообщал о смерти футболиста Лайонеля Адамса. Его тело обнаружили около высотки в подмосковном Звенигороде 14 января. Адамс умер от множественных травм до приезда бригады скорой помощи. В ЦСКА, воспитанником которого он был, выразили соболезнования родным спортсмена.
