Первые пациенты готовятся к вакцинации от меланомы, сообщил Гинцбург

«Им (пациентам с меланомой — ред.) проводится диагностика, некоторым провели диагностику, заказали, соответственно, непосредственно создание, для некоторых уже созданы сами индивидуальные последовательности мРНК, на основе которых сейчас нарабатывается в необходимом количестве вакцина», — рассказал Гинцбург.