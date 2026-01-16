Fox News: США направили войска на Ближний Восток

Соединённые Штаты направляют военные силы на Ближний Восток, это связано с возможными ударами по иранской территории, сообщает Fox News.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источников.
«США направляют военные силы на Ближний Восток, пока Трамп рассматривает возможность удара по Ирану, говорят источники», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что в сторону ближневосточного региона направлен авианосец.
«В ближайшие дни и недели в регион, как ожидается, будут направляться морские, сухопутные и воздушные силы, чтобы предоставить президенту различные военные варианты», — отмечается в публикации.
В Иране обострились протестные настроения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим, что экономические реформы будут продолжаться. Кроме того, он обвинил в организации беспорядков Соединённые Штаты и Израиль.
В администрации США рассказали, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может применить военную силу против Ирана.
Ранее постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил, что США продолжают нагнетать напряжённость вокруг Ирана.