В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов

В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.