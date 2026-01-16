В Москве почтили минутой молчания память погибших военных корреспондентов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Память погибших военных корреспондентов, среди которых военкор РИА Новости Иван Зуев, почтили минутой молчания на мероприятии Союза журналистов Москвы к Дню российской печати, передает корреспондент РИА Новости.
В 2025 году при исполнении профессионального долга погибли внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, журналист «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, военкор Первого канала Анна Прокофьева.
В октябре 2025 года погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев, став жертвой удара украинского беспилотника в Запорожской области.
Особое место в церемонии было уделено корреспондентам, которые продолжают исполнять журналистский долг в зоне СВО.
Так, заместитель министра обороны Российской Федерации — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин вручил ведомственные награды — медали «Константин Симонов» — военным корреспондентам: Дмитрию Кулько («Первый канал»), Сергею Зенину («Россия-1»), Владиславу Кустову («Звезда»), Дмитрию Невзорову («Аргументы и факты»), Алексею Колесникову («Красная звезда»).