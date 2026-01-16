В Северной Африке выявили массовое захоронение мигрантов: извлечено 21 тело

В Северной Африке обнаружили тела 21 человека. Власти Ливии сообщили о выявлении целого захоронения мигрантов. Службы безопасности нашли тела в районе города Бенгази. Об этом сообщает портал Al Wasat.
Как отмечается, территория с обнаруженным массовым захоронением принадлежит контрабандистам и торговцам людьми. Следствие считает, что мигранты из Африки погибли насильственной смертью.
Кроме того, утверждает портал, уже задержан первый подозреваемый. По данным следствия, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он причастен к незаконному содержанию мигрантов.
На Кипре тем временем расследуют инцидент с погибшим мужчиной. Его тело нашли неподалеку от зоны, где пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. К настоящему моменту подтвердить его смерть невозможно.