Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Северной Африке выявили массовое захоронение мигрантов: извлечено 21 тело

В Ливии нашли массовое захоронение мигрантов из Африки.

Источник: Комсомольская правда

В Северной Африке обнаружили тела 21 человека. Власти Ливии сообщили о выявлении целого захоронения мигрантов. Службы безопасности нашли тела в районе города Бенгази. Об этом сообщает портал Al Wasat.

Как отмечается, территория с обнаруженным массовым захоронением принадлежит контрабандистам и торговцам людьми. Следствие считает, что мигранты из Африки погибли насильственной смертью.

Кроме того, утверждает портал, уже задержан первый подозреваемый. По данным следствия, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Он причастен к незаконному содержанию мигрантов.

На Кипре тем временем расследуют инцидент с погибшим мужчиной. Его тело нашли неподалеку от зоны, где пропал экс-глава «Уралкалия» Владислав Баумгертнер. К настоящему моменту подтвердить его смерть невозможно.