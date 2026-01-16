Ричмонд
Ледяное дыхание зимы: жгучий мороз окутал Новосибирск — фото, от которых стынет кровь

На Новосибирскую область обрушились сильные морозы — местами температура воздуха опускается ниже минус 40 градусов. Собрали фото жизни города, объятого зимней стихией.

31

Из-за сурового холода в Новосибирске появилась ледяная дымка, деревья украсил иней, снежные улицы сияют при свете фонарей. Невзирая на морозы, горожане, кутаясь в шарфы, спешат по своим делам. Мелкие пташки с аппетитом угощаются оставленными для них людьми зернами.

Добавим, что такая погода продержится до следующей недели. Пик холода, по прогнозам синоптиков, придется на сегодняшний день.