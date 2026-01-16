Ледяное дыхание зимы: жгучий мороз окутал Новосибирск — фото, от которых стынет кровь

Из-за сурового холода в Новосибирске появилась ледяная дымка, деревья украсил иней, снежные улицы сияют при свете фонарей. Невзирая на морозы, горожане, кутаясь в шарфы, спешат по своим делам. Мелкие пташки с аппетитом угощаются оставленными для них людьми зернами.