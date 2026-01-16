В Калуге и Волгограде ввели ограничения на работу аэропортов

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, ограничения начали действовать в воздушной гавани Калуги (Грабцево) в 00:55 по московскому времени. Спустя несколько минут аналогичные меры были введены и в аэропорту Волгограда.
В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер и направлены на защиту пассажиров и экипажей. О сроках их отмены будет сообщено дополнительно.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на пятницу ПВО отразила атаку дронов ВСУ над Курском. Очевидцы сообщили о серии взрывов, вспышках в небе и дыме над одним из районов города. По предварительным данным, беспилотники уничтожены, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
