Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калуге и Волгограде ввели ограничения на работу аэропортов

Сразу в двух российских аэропортах ночью 16 января ввели временные ограничения на полёты. Приём и выпуск воздушных судов приостановили в Калуге и Волгограде, меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Как сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко, ограничения начали действовать в воздушной гавани Калуги (Грабцево) в 00:55 по московскому времени. Спустя несколько минут аналогичные меры были введены и в аэропорту Волгограда.

В Росавиации уточнили, что ограничения носят временный характер и направлены на защиту пассажиров и экипажей. О сроках их отмены будет сообщено дополнительно.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на пятницу ПВО отразила атаку дронов ВСУ над Курском. Очевидцы сообщили о серии взрывов, вспышках в небе и дыме над одним из районов города. По предварительным данным, беспилотники уничтожены, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.