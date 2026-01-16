В Калуге и Волгограде ввели ограничения на работу аэропортов

Ранее Life.ru писал, что в ночь на пятницу ПВО отразила атаку дронов ВСУ над Курском. Очевидцы сообщили о серии взрывов, вспышках в небе и дыме над одним из районов города. По предварительным данным, беспилотники уничтожены, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.