Инвестфонд США требует с РФ 225 млрд долларов за царские долги

По информации из материалов дела, Noble Capital RSD просит суд округа Колумбия признать за ним право на получение указанных сумм и разрешить обращение взыскания на активы России, Минфина, Центробанка и ФНБ, находящиеся под юрисдикцией США или иных государств, сотрудничающих с американскими органами. В документах уточняется, что речь идет как о финансовых активах, так и об имуществе, которое, по мнению истца, может быть отнесено к собственности российских государственных структур.