Инвестфонд США требует с РФ 225 млрд долларов за царские долги

Облигации числятся 1916 годом.
Американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США к РФ, министерству финансов России, Банку России и Фонду национального благосостояния на сумму 225 млрд долларов. Об этом говорится в материалах искового заявления, зарегистрированного в суде округа Колумбия и размещенного в электронной базе американской судебной системы.
«Noble Capital RSD требует признать за Россией обязательства по облигациям Российской империи, выпущенным в 1916 году. Истец настаивает, что задолженность по бумагам может быть погашена за счет суверенных активов России, заблокированных из-за санкций после 2014 и 2022 годов», — приводит слова Noble Capital RSD издание РБК.
По информации из материалов дела, Noble Capital RSD просит суд округа Колумбия признать за ним право на получение указанных сумм и разрешить обращение взыскания на активы России, Минфина, Центробанка и ФНБ, находящиеся под юрисдикцией США или иных государств, сотрудничающих с американскими органами. В документах уточняется, что речь идет как о финансовых активах, так и об имуществе, которое, по мнению истца, может быть отнесено к собственности российских государственных структур.
Американская юридическая фирма Marks & Sokolov, которая, судя по базе суда, будет представлять интересы России и ее институтов, специализируется на трансграничных спорах с участием российских и западных контрагентов. Ее представители пока публично не комментировали иск Noble Capital RSD. В открытых материалах суда не указаны сроки предварительных слушаний и дальнейшего рассмотрения дела, но иск уже принят к производству федеральным судом округа Колумбия.