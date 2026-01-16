В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня — с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Ближайшая короткая рабочая неделя ждёт работающих россиян уже в феврале — с 24 по 27 февраля», — сказала Бессараб.
Она отметила, что с учетом праздничного понедельника, 23 февраля, рабочая неделя составит четыре дня.
День защитника Отечества отмечается в России ежегодно 23 февраля.