В Госдуме рассказали, когда в России будет короткая рабочая неделя

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Ближайшая короткая рабочая неделя в РФ будет в феврале, россияне будут работать четыре дня — с 24 по 27 февраля, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.