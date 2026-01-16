Родригес: Венесуэла имеет право на отношения с КНР, РФ, Кубой и Ираном

«Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном, со всеми уголками мира, со всеми народами мира и также с США. У нас есть это право, и мы будем реализовывать его уважительно, соблюдая международную законность. Мы имеем на это право и будем делать это правильно», — сказала она в ходе ежегодного послания к нации.