Родригес: Венесуэла имеет право на отношения с КНР, РФ, Кубой и Ираном

Венесуэльская сторона имеет право на отношения со всеми странами, в том числе Китайской народной Республикой, Российской Федерацией, Кубой и Ираном, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.
Она уточнила, что Венесуэла будет реализовывать это право с соблюдением международных норм.
«Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном, со всеми уголками мира, со всеми народами мира и также с США. У нас есть это право, и мы будем реализовывать его уважительно, соблюдая международную законность. Мы имеем на это право и будем делать это правильно», — сказала она в ходе ежегодного послания к нации.
Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены, Мадуро находится в изоляторе.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента. По её словам, венесуэльская сторона не находится в состоянии войны, при это она отметила, что страна подверглась агрессии со стороны ядерной державы.
Ранее Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.