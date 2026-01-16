Ричмонд
Родригес: Венесуэла имеет право на отношения с КНР, РФ, Кубой и Ираном

Венесуэла имеет право на отношения со всеми странами, в том числе КНР, РФ, Кубой и Ираном, заявила уполномоченный президент Делси Родригес.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльская сторона имеет право на отношения со всеми странами, в том числе Китайской народной Республикой, Российской Федерацией, Кубой и Ираном, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес.

Она уточнила, что Венесуэла будет реализовывать это право с соблюдением международных норм.

«Венесуэла имеет право на отношения с Китаем, с Россией, с Кубой, с Ираном, со всеми уголками мира, со всеми народами мира и также с США. У нас есть это право, и мы будем реализовывать его уважительно, соблюдая международную законность. Мы имеем на это право и будем делать это правильно», — сказала она в ходе ежегодного послания к нации.

Напомним, американские военные нанесли удар по Венесуэле. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены, Мадуро находится в изоляторе.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента. По её словам, венесуэльская сторона не находится в состоянии войны, при это она отметила, что страна подверглась агрессии со стороны ядерной державы.

Ранее Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше