Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам

Духовное управление мусульман Казахстана намерено создать приложение, которое давало бы моментальные ответы на религиозные вопросы.

Источник: Аргументы и факты

Духовное управление мусульман Казахстана объявило о планах внедрить в 2026 году мобильное приложение, предназначенное для оперативных ответов на религиозные вопросы на основе проверенных и авторитетных источников. Проект предполагает активное использование технологий искусственного интеллекта.

Инициатива соответствует курсу, обозначенному президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В новогоднем обращении глава государства подчеркнул, что внедрение передовых технологий должно способствовать укреплению потенциала страны во всех сферах, включая духовную и общественную жизнь.

Как сообщили в ДУМК, приложение под названием Imam AI разрабатывается для снижения нагрузки на духовенство и повышения доступности религиозных консультаций для населения. Программный продукт был представлен в рамках программного доклада в Астане, адресованного сотрудникам духовного управления, региональным имамам, членам экспертных советов, а также представителям религиозного и интеллектуального сообщества.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что в министерстве обороны США до конца января запустят чат-боты Grok и Gemini.