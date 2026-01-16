В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам

Как сообщили в ДУМК, приложение под названием Imam AI разрабатывается для снижения нагрузки на духовенство и повышения доступности религиозных консультаций для населения. Программный продукт был представлен в рамках программного доклада в Астане, адресованного сотрудникам духовного управления, региональным имамам, членам экспертных советов, а также представителям религиозного и интеллектуального сообщества.