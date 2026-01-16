В Казахстане создадут приложение с ИИ по религиозным вопросам

Духовное управление мусульман Казахстана объявило о планах внедрить в 2026 году мобильное приложение, предназначенное для оперативных ответов на религиозные вопросы на основе проверенных и авторитетных источников. Проект предполагает активное использование технологий искусственного интеллекта.
Инициатива соответствует курсу, обозначенному президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В новогоднем обращении глава государства подчеркнул, что внедрение передовых технологий должно способствовать укреплению потенциала страны во всех сферах, включая духовную и общественную жизнь.
Как сообщили в ДУМК, приложение под названием Imam AI разрабатывается для снижения нагрузки на духовенство и повышения доступности религиозных консультаций для населения. Программный продукт был представлен в рамках программного доклада в Астане, адресованного сотрудникам духовного управления, региональным имамам, членам экспертных советов, а также представителям религиозного и интеллектуального сообщества.
