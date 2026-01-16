Ричмонд
Россиянам рассказали, когда будет ближайшая короткая неделя

Ближайшая короткая рабочая неделя в России ожидает трудящихся в конце февраля: с 24 по 27 февраля россияне будут работать всего четыре дня. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ближайшая короткая рабочая неделя ждет работающих россиян уже в феврале — с 24 по 27 февраля», — сказала Бессараб. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что в этот период работники будут трудиться четыре дня вместо пяти за счет переноса и учета праздничного понедельника.

Согласно производственному документу, 23 февраля включено в перечень праздничных нерабочих дней, а с 24 по 27 февраля структура недели остается стандартной, без дополнительных переносов. При этом продолжительность рабочего времени в организациях, где установлен пятидневный график, в феврале не сокращается сверх предусмотренных трудовым законодательством норм: перерасчет ведется с учетом общего количества рабочих и выходных дней в месяце.