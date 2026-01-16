Россиянам рассказали, когда будет ближайшая короткая неделя

Согласно производственному документу, 23 февраля включено в перечень праздничных нерабочих дней, а с 24 по 27 февраля структура недели остается стандартной, без дополнительных переносов. При этом продолжительность рабочего времени в организациях, где установлен пятидневный график, в феврале не сокращается сверх предусмотренных трудовым законодательством норм: перерасчет ведется с учетом общего количества рабочих и выходных дней в месяце.