Счёт из прошлого: США вспомнили долги 1916 года и требуют с России 225 млрд долларов

Как следует из материалов дела, фонд настаивает на признании за современной Россией обязательств по облигациям, выпущенным ещё в 1916 году. По версии истца, погашение задолженности возможно за счёт суверенных активов РФ, которые были заморожены после введения санкций в 2014 и 2022 годах.
Интересы российских структур в процессе будет представлять юридическая фирма Marks & Sokolov. В Минфине РФ пояснили, что вопрос рассмотрения иска в американской юрисдикции находится в ведении Генеральной прокуратуры, передаёт РБК.
Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко поручил выставить материальные требования странам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы ВОВ. По его словам, собранных доказательств уже достаточно, чтобы сформировать полноценный счёт.
