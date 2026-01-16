Ричмонд
Счёт из прошлого: США вспомнили долги 1916 года и требуют с России 225 млрд долларов

Американский инвестфонд Noble Capital RSD подал иск в федеральный суд США, потребовав с России 225 млрд долларов по долгам Российской империи. Ответчиками в деле указаны Российская Федерация, Минфин, Банк России и Фонд национального благосостояния. Иск зарегистрирован в суде округа Колумбия.

Источник: Life.ru

Как следует из материалов дела, фонд настаивает на признании за современной Россией обязательств по облигациям, выпущенным ещё в 1916 году. По версии истца, погашение задолженности возможно за счёт суверенных активов РФ, которые были заморожены после введения санкций в 2014 и 2022 годах.

Интересы российских структур в процессе будет представлять юридическая фирма Marks & Sokolov. В Минфине РФ пояснили, что вопрос рассмотрения иска в американской юрисдикции находится в ведении Генеральной прокуратуры, передаёт РБК.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко поручил выставить материальные требования странам, ответственным за геноцид белорусского народа в годы ВОВ. По его словам, собранных доказательств уже достаточно, чтобы сформировать полноценный счёт.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

