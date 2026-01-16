Трамп принял хоккеистов «Флориды»: он оценил игру российского вратаря Бобровского

Американский лидер Дональд Трамп встретился с хоккеистами клуба «Флорида». В 2025 году ХК завоевал Кубок Стэнли. Президент Соединенных Штатов оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Он назвал его легендарным. Так Дональд Трамп выразился во время приема хоккеистов и тренеров «Флориды» в присутствии журналистов.