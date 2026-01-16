Ричмонд
Трамп принял хоккеистов «Флориды»: он оценил игру российского вратаря Бобровского

Трамп назвал легендарным российского вратаря «Флориды» Бобровского.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп встретился с хоккеистами клуба «Флорида». В 2025 году ХК завоевал Кубок Стэнли. Президент Соединенных Штатов оценил игру российского вратаря Сергея Бобровского. Он назвал его легендарным. Так Дональд Трамп выразился во время приема хоккеистов и тренеров «Флориды» в присутствии журналистов.

Президент США напомнил, что ХК выиграл Кубок Стэнли дважды подряд. Он сравнил возвращение хоккеистов к победам со своим вторым президентством. Глава Белого дома назвал ситуацию «камбеком».

«Легендарный вратарь, он прекрасен. Сергей Бобровский, также известный как Боб», — представил хоккеиста Дональд Трамп.

В мире российского спорта между тем произошла трагедия. Ушел из жизни бывший нападающий футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов. Ему было всего 45 лет.

