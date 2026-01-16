Ричмонд
Экс-офицер ВСУ вернулся на Украину после взрыва «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии считает, что экс-офицер Вооружённых сил Украины, подозреваемый в организации диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, после установки взрывных устройств вернулся на Украину.

Согласно документу, опубликованному на сайте немецкого верховного суда, подозреваемый и, вероятно, его сообщники покинули яхту на острове Рюген и 23 сентября 2022 года на микроавтобусе были доставлены обратно на Украину.

В материалах дела указывается, что подозреваемый выполнял роль координатора для капитана судна, специалиста по взрывчатке и четырёх водолазов. Эти обстоятельства стали одним из аргументов для отказа в освобождении его из-под ареста.

Ранее сообщалось, что тело, найденное на Кипре, предварительно опознали как экс-главу «Уралкалия» Баумгертнера.

